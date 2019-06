von svz.de

05. Juni 2019, 05:00 Uhr

Besucherpause für Museumsfreunde: Wie Marlies Bünsch informiert, ist das Museum „Altes Küsterhaus“ Lübtheen am 6. Juni, am Pfingstmontag, dem 10. Juni, sowie am Donnerstag, 13. Juni, geschlossen.