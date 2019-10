Wittenburg : Monster-Trucks in Wittenburg

Live-Show auf Parkplatz vor Alpincenter zu erleben

von snit

02. Oktober 2019, 05:00 Uhr

Ungewöhnliche Stunts mit Monster-Trucks sind am morgigen Donnerstag und am Sonntag, 6. Oktober, jeweils ab 11 Uhr in Wittenburg auf dem Parkplatz vor dem Alpincenter zu erleben. Das Team der „Korth Brothers-Stunt-Racers“ kommt mit seiner Live-Show erneut in die Motelstadt. Qualmende Räder, fliegende Autos, reißendes Blech, und ein totales Spektakel wird den Zuschauer hierbei versprochen. Die Akteure garantieren 90 Minuten Action, Speed und Nervenkitzel, vom Motorrad über die atemberaubende Auto-Artistik-Show, bis hin zu den Monster Trucks. Steven Korth ist dabei der unangefochtene Meister des Motorrads, Sprünge über meterhohe Rampen, Autos und Monstertrucks gehören zu seinem Repertoire. Selbst Trucks and Trailer sind sein Spezialgebiet. Dabei zeigt er Figuren und Elemente des Freestyles und Bewegendes aus dem Wheely und Stoppie-Bereich. Filigrane Autoartistik der Extraklasse – all das ist an diesen zwei Tagen in Wittenburg zu erleben.