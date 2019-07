Brahlstorf : Mit Walnüssen in ein neues Leben

Thema der Woche: Partner des Biosphärenreservates – heute: Auf dem „Hof Engelien“ wird eine Walnussplantage aufgebaut

von Robert Lehmann

25. Juli 2019, 05:00 Uhr

Beim Rundgang über die Walnussplantage werden wir von Heuschrecken begleitet. Bei jedem Schritt wimmelt es an den Füßen. Die kleinen Hüpfer müssen zu tausenden auf der Wiese sitzen. Wenn Gustav-Adolf Engelien für jede von ihnen eine Walnuss an seine Bäume bekommen würde, wäre sein Glück perfekt. Doch leider ist das Utopie, genauso wie eine Ernte. „Dieses Jahr haben wir nicht eine Nuss an den Bäumen. Der späte Frost hat die ersten Triebe, in denen die Anlagen für die Früchte sitzen, kaputt gefroren. Walnussbäume können viel ab, auch Trockenheit, aber sie sind frostempflindlich“, erklärt der 69-jährige Plantagenbesitzer und zeigt dabei auf braune, vertrocknete Triebe. Ein kleiner Rückschlag, erneut, aber aus der Bahn lässt er sich davon nicht werfen.

Vor 14 Jahren hat Gustav-Adolf Engelien die ersten Walnussbäume in den sandigen Boden rund um das alte Bauernhaus in Brahlstorf gesetzt, kurz nachdem er und seine Frau, Ute Engelien, den Hof gekauft hatten. Ebenfalls kein leichtes Unterfangen, die Engeliens bekamen zunächst einen Korb. „Nicht veräußerbar, wegen ungeklärter Eigentumsverhältnisse“, habe es geheißen, obwohl der Hof seit neun Jahren leer stand. „Wir wollten ihn aber unbedingt und haben nicht locker gelassen“ – mit Erfolg.

Die ungetrübte Freude über den doch noch zustande gekommenen Kauf währte allerdings nicht lange. „Der Hof war in einem gruseligen Zustand. Wir haben uns zunächst um das Dach gekümmert und es aufgemacht. Die Balken waren alle durchgefault“, erzählt Gustav-Adolf Engelien. „Das haben wir vorher nicht gewusst. Wir konnten von der Küche in den Himmel gucken. Als erstes haben wir dann alles dicht gemacht und die Ferienwohnung ausgebaut. Dort sind wir dann eingezogen und haben den Bau begleitet.“ Seit gut zehn Jahren werde die Wohnung aber nun schon an Urlaubsgäste vermietet, auch wenn bis vor kurzem noch am Bauernhaus gearbeitet wurde. „Bis zum letzten Jahr haben wir daran gebaut. Auch mit Hilfe von unseren fünf Kindern. Sie haben alle angepackt. Zwei von ihnen haben auch hier auf dem Hof geheiratet. Wir hatten beim Ausbau schon immer im Hinterkopf, dass wir hier auch mal ein großes Fest feiern können“, meint Ute Engelien. „Außerdem haben wir sehr nette und hilfsbereite Nachbarn. Ohne sie hätten wir den Sprung nach Mecklenburg-Vorpommern nicht gewagt. Sie haben uns das Ankommen leicht gemacht.“

Erst vor Kurzem haben die Engeliens ihren Wohnsitz endgültig vom schleswig-holsteinischen Wohltorf nach Brahlstorf verlegt. Ins Paradies, wie Ute Engelien den Hof und die Plantage bezeichnet. Und das bekomme man, mit Blick auf die Sanierung des Bauernhauses, nicht umsonst.

Dennoch hat sich Gustav-Adolf Engelien schon während der Umbauarbeiten auch immer wieder Zeit für seine Walnussbäume genommen. Um die 500 hat er über die Jahre auf der fünfeinhalb Hektar großen Plantage gepflanzt. Erste kleine Chargen von Nüssen hätten schon in den vergangenen Jahren verkauft werden können. „Die Bäume brauchen hier allerdings länger, bis sie richtig tragen. In Süddeutschland geht das schneller, innerhalb von drei Jahren. Auf diesem Boden brauchen sie gut zehn Jahre für die ersten Nüsse.“ Erst danach würden sie dann richtig loslegen.

Ein nussloses Jahr , wie dieses, muss wohl auch deshalb besonders schmerzen. Der Plantagenbesitzer blickt allerdings lieber enthusiastisch in die Zukunft als griesgrämig auf braune Triebe. Im nächsten Jahr könne es schon soweit sein, mit der großen Ernte. Und: „Ich stelle mir durchaus vor, dass wir irgendwann im Regionalregal des Biosphärenreservates mit unseren Produkten stehen, ob nun Nüssen oder Walnussöl.“ Vielleicht ja aber auch mit einem Aufstrich. Ute Engelien „experimentiert“, wie sie es selbst nennt, mit den Früchten noch herum. Hat sich auch schon an Pesto und Walnuss-Marzipan versucht. „Man muss eben ein bisschen verrückt sein“, sagt die 64-jährige Pädagogin. Vor allem wenn man einen Mann unterstütze, dessen großer Wunsch eine Walnussplantage ist.