Boizenburg : Mit viel Spielglück ins neue Jahr

von svz.de

10. Januar 2019, 08:28 Uhr

Auch in diesem Jahr wandeln die Mitglieder der SG Motor Boizenburg einmal abseits ihrer Wege. Lädt die Sportgemeinschaft doch zu einem Skat- wie auch Knobelabend ein. Ersterer findet am Freitag, dem 1. Februar, statt. Geknobelt wird eine Woche später am 8. Februar. Beginn ist jeweils um 18 Uhr im Foyer der Richard-Schwenk- Sporthalle. Um eine jeweilige Anmeldung wird gebeten.