Testorf : Mit Spende vom Benefizkonzert nach Afrika

Mitglied im Gospelchor Zarrentin arbeitet im Kongo

von snit

31. Dezember 2019, 05:00 Uhr

Wenn Tillman Kiehn aus Testorf nach seinem Weihnachtsurlaub zurück in den Kongo fliegt, hat er auch einen Scheck in Höhe von 700 Euro mit im Gepäck. Tillman Kiehn, selbst Mitglied im Gospelchor Zarrentin, arbeitet in Goma im Kongo an der Erstellung eines zentralen Lagergebäudes. Nach langwieriger Planung und Baugenehmigung geht es jetzt in die konkrete Bauphase, die er beaufsichtigt. Vom Zentrallager aus werden dann später medizinische Güter und Dinge für die allgemeine Versorgung an die verschiedenen Projekte im Kongo verteilt. Der Chor unter der Leitung von Elmar Roetz bedankt sich beim Publikum für die Geldspenden, die die Ciscoes nach ihrem Auftritt entgegennehmen konnten.