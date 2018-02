Einwohnerfragestunde Boizenburg : Mit Fragen gelöchert

Straßenbeleuchtung, Brandschutz, Flohmarkt: Boizenburger stellten Bürgermeister Harald Jäschke zur Rede.

von SNIT

22. Februar 2018, 21:00 Uhr

Sie haben schon eine gewisse Tradition, die jährlich jeweils sieben Einwohnerversammlungen der Stadt Boizenburg. „Seit dem Jahr 2000 bieten wir den Bürgern der Stadt und der dazugehörigen Ortsteile die Möglichkeit, sich auf diesem Wege über die Arbeit der Verwaltung zu informieren und Probleme anzusprechen“, so Bürgermeister Harald Jäschke.

Begonnen hat der diesjährige Reigen am Mittwoch mit der Versammlung der Einwohner der Altstadt. Ganz getreu der Tradition stellte der Bürgermeister zunächst vor, was die Verwaltung in dem vergangenen Jahr umsetzen beziehungsweise nicht leisten konnte.

