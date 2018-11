Vellahn : Minister mit modernem Märchen

Till Backhaus las zum bundesweiten Vorlesetag Schülern in Vellahn vor.

von snit

17. November 2018, 18:24 Uhr

Ganz still waren die Zweit- und Drittklässler der Dr.-Friedrich-Chrysander Schule in Vellahn am Freitagmorgen. Sie lauschten gebannt Landwirtschaftminister Till Backhaus. Dieser nutzte den bundesweiten Vorlesetag, um den Kindern eine Geschichte zu erzählen. Dabei hätte das diesjährige Motto des Tages kaum passender sein können, stand er doch im Zeichen der Natur und Umwelt. Mit dem Titel „Hörst du, wie die Bäume sprechen?“ traf der Minister eine ebenso passende Buchauswahl, die die Schüler faszinierte. Wussten sie doch vorher nicht, dass der älteste Baum der Welt 10 000 Jahre alt ist. Für offene Münder sorgte zudem, dass jede Klasse ein Exemplar des Buches geschenkt bekam, damit weiter gelesen und die Natur entdeckt werden kann.