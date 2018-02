Lübtheen : Lübtheen: Späte Diskussion um höhere Gebühren

Gestiegene Kosten für die Wasser- und Bodenverbände stießen in Vertretung auf wenig Gegenliebe

von Mayk Pohle

27. Februar 2018, 05:00 Uhr

Die Lindenstadt quält sich in diesen Tagen immer noch mit einem Thema herum, für das sie nichts kann, das sie aber trotzdem durchsetzen muss. Es geht um Beitragserhöhungen für die Wasser- und Bodenverbände. Die sind schon lange beschlossen, werden nun aber für die Grundstückeigentümer wirksam, denn die Stadt Lübtheen hat nun eine eigene Satzung dazu beschlossen und legt die Kosten um. Insgesamt geht es um Kosten von einmal 96 300 Euro und 162 000 Euro. Lübtheen gehört aufgrund seiner Lage gleich zwei Wasser- und Bodenverbänden an. Einmal geht es um den Verband „Boize-Sude-Schaale“ und zum anderen um den Verband „Untere Elde“. Für die Stadt ein reiner Durchlaufposten, dennoch kam es zu unangenehmen Diskussionen in der Stadtvertretung. Denn nun erreicht es die Bürger. Die einzelnen Summen mögen dabei nicht groß sein, doch viele Jahre sind die Beiträge stabil geblieben. Der Verband „Boize-Sude-Schaale“ mit Sitz in Toddin hatte seine Beiträge mehr als 20 Jahre nicht erhöht. Umso schmerzlicher wurde von vielen die nun fällige Erhöhung aufgenommen. Doch die Verbände sind so etwas wie die Stadtwerke der Gemeinden für die Fließgewässer. Allein zum Toddiner Verband gehören 59 Gemeinden. Und da die Gebührenerhöhungen die Mitgliederversammlung beschloss, haben die Gemeinden die Erhöhungen, die sie nun weiterreichen, auch selbst beschlossen.

Wie wichtig die Leistungen sind, die für das Geld an vielen Fließgewässern erbracht werden, hat das vergangenen Jahr mit seinen Niederschlägen gezeigt. Allerdings hat der gesetzlich verordnete Naturschutz in vielen Fällen auch zu deutlichen Kostensteigerungen geführt. Auch das war in der Lübtheener Stadtvertretung kritisiert worden. Am Ende stimmten auch die Lübtheener zu, die sich eine langsamere Erhöhung der Gebühren gewünscht hätten. Vielleicht warten die Verantwortlichen bei künftigen begründeten Preisrunden nicht noch einmal 20 Jahre.