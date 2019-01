Zarrentin : Literaturzirkel Zarrentin lädt ein

von Onlineredaktion SVZ

19. Januar 2019, 05:00 Uhr

Der Literaturzirkel des Zarrentiner Kulturvereins trifft sich wieder am Dienstag, 22. Januar, um 18 Uhr in der Bibliothek im Kloster. Die Mitglieder sprechen über „Das Leben ist gut“ von Alex Capus und „Das Bauhaus“ von Winfried Nerdinger.

Mit dem Titel „Das Leben ist gut“ startet der Zirkel optimistisch ins Neue Jahr: Ein Roman über das Menschsein – vor allem aber eine Hymne an die Liebe. Alex Capus erteidigt mit scharfem und versöhnlichem Blick, was im Alltag schnell übersehen wird. Geboren 1961 in Frankreich, studierte Alex Capus Geschichte, Philosophie und Ethnologie in Basel und arbeitete als Journalist und Redakteur bei verschiedenen Tageszeitungen und bei der Schweizer Depeschenagentur.

Das „Bauhaus“ hingegen ist ein Sachbuch über die 1919 von Walter Gropius in Weimar gegründete Reformschule, die gerade ihren 100. Geburtstag feiert. Dieses Buch zeichnet ein lebendiges Bild einer Institution, die in nur 14 Jahren an drei verschiedenen Standorten (Weimar, Dessau, Berlin) Architektur- und Kunstgeschichte schrieb.

Auch Gäste, die diese Bücher nicht gelesen haben oder sich nur Anregungen für ihre Lektüre holen wollen, sind herzlich willkommen. Wer sich vorab über den Literaturzirkel informieren möchte, kann dies bei Elfi Grefe, Tel. 03 88 52 / 4 48 05, tun.