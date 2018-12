Hagenow : Letzte Treffen vor dem Fest

von svz.de

17. Dezember 2018, 09:20 Uhr

Der Seniorentreff in der Robert-Stock-Straße lädt zu seinen letzten Veranstaltungen vor Weihnachten. Am heutigen Montag wird ab 13 Uhr Rommee gespielt. Morgen ist dann ab 9.30 Uhr Sport im Angebot. Am Mittwoch, 19. Dezember, trifft sich um 9 Uhr die Handarbeitsgruppe, bevor am Donnerstag, 20. Dezember, erneut ab 13 Uhr Rommee gespielt wird. Wie uns die Organisatoren mitteilten, bleibt der Seniorentreff Hagenow vom 27. Dezember 2018 bis ins neue Jahr geschlossen. Nach einer Urlaubspause stehen ab dem 15. Januar 2019 neue Veranstaltungen auf dem Programm.