Hagenow : Lehrgänge für die Angler noch nicht alle belegt

von Onlineredaktion pett

19. September 2019, 05:00 Uhr

Bei der Durchführung von Fischereischeinlehrgängen ist nach dem Urlaub vor dem Urlaub

Wer in den Ferien an der Angel geschnuppert hat, sollte für die Zukunft rechtzeitig an den Fischereischein denken. Der Anglerverband hat die Lösung.

Im November wird der letzte Lehrgang in diesem Jahr durchgeführt und es sind noch Plätze frei. Welche Tage sollten sich Interessenten freihalten? 2. und 3. November, 9. und 10. November in Hagenow, Steegener Chaussee 8c, jeweils in der Zeit von 8 bis 16 Uhr. Weitere Informationen erhalten künftige Angler unter der Internetadresse http:// www.fischereischeinlehrgang-hagenow.de

Dort gibt es auch die Anmeldeformulare. Die Lehrberechtigten sind Harald Laabs aus Hagenow und Werner Promer aus Jessenitz Werk.