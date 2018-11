Neuhaus : Lehrertreffen in Neuhaus

von svz.de

30. November 2018

Wenn sich die ehemaligen pädagogischen Kräfte, die in Neuhaus in der Schule, im Schulhort oder im Kindergarten tätig waren, zu einer Kaffeetafel treffen, wird wohl so manche Lausbubengeschichte zum Besten gegeben. Davon überzeugen können sich die ehemaligen Lehrer und Erzieher am Donnerstag, dem 13. Dezember. Um 15 Uhr sind sie nämlich zu einer geselligen Runde im Cafe „Carrenziener Hof“ eingeladen.