Neuhaus : Lausbuben und Musterschüler

05. Juni 2019, 05:00 Uhr

So manch ein Schüler, der im Amt Neuhaus die Schulbank gedrückt hat, dürfte vor diesem Treffen zumindest etwas Respekt haben. Wollen sich doch die ehemaligen Lehrer, Erzieher und Kindergärtnerinnen, die an den Schulen im Amt tätig waren, wieder einmal versammeln, wie die Organisatoren mitteilen. Da sind Geschichten von Lausbuben und Musterschülern fast vorprogrammiert. Es soll allerdings auch über Alltägliches gesprochen werden.

Schließlich gibt es ja ebenso ein Leben vor, neben und nach der Schule. Interessierte, die in der Vergangenheit als Pädagogen in und um Neuhaus tätig waren und sich angesprochen fühlen, können sich am Freitag, 14. Juni, ab 15 Uhr in der Gaststätte „Carrenziener Hof“ in Neuhaus einfinden.