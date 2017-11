Hagenow-Ludwigslust : Launisches Gartenjahr endet

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Dieter Hirschmann

erstellt am 03.Nov.2017 | 05:00 Uhr

Ein grundlegendes Problem in den Sparten des Regionalverbandes der Gartenfreunde Südwest-Mecklenburg ist nach wie vor der Leerstand in den Anlagen, der sich nach den Worten des Vorsitzenden Herbert Werner differenziert gestaltet. „Ungefähr 30 Prozent unserer Sparten haben mit dem Leerstand in ihren Anlagen zu kämpfen, einzelne Vereine sogar mit einem Leerstand von bis zu 50 Prozent“, machte er im SVZ-Gespräch deutlich. Die anderen 70 Prozent der Sparten haben nach seinen Worten eine günstige Ausgangslage. Deshalb sei die Mitgliedergewinnung, insbesondere von jungen Leuten, ein Schwerpunkt der Verbandsarbeit.

Für die Gärtner in den Sparten geht ein launisches Gartenjahr zu Ende, wie der Vorsitzende des Verbandes, Herbert Werner, im SVZ-Gespräch sagte.

