Zarrentin : Laufzettel für die Kneipennacht

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Tilo Röpcke

erstellt am 26.Sep.2017 | 08:00 Uhr

Natalie Niehus vom Gewerbe- und Tourismusverein Zarrentin und Umgebung e.V. hatte am vergangenen Sonnabend unmittelbar nach dem Ende des Gospelkonzertes alle Hände voll zu tun, um ihre bunten Laufzettel für die mittlerweile 5. Zarrentiner Kneipennacht an den Mann oder die Frau zu bringen.

„Durch meinen Job als Pächterin des Hotels ,Wohler’ hier in Zarrentin bin ich im Jahr 2007 auf die Idee gekommen, etwas für die Gastronomie in unserer Schaalseestadt auf die Beine zu stellen“, erinnert sich die Vorsitzende des Gewerbe- und Tourismusvereins im Gespräch mit SVZ an die Anfänge der Kneipennächte. In diesem Jahr konnten die Partygänger ihren abendlichen Rundgang in einer von insgesamt sieben Gaststätten, Kneipen oder Bistros beginnen und sich nicht nur mit Speisen und Getränken versorgen.



Den kompletten Beitrag finden Sie im e-paper Programm unserer Zeitung und natürlich in der Printausgabe am Dienstag.