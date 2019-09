von Onlineredaktion pett

17. September 2019, 05:00 Uhr

In Boizenburg findet in jedem Jahr einer der ersten Fackel- und Laternenumzüge der Region statt. Veranstaltet von der Jugendfeuerwehr und der Floriangruppe geht dieser auch am Freitag, 20. September, wieder über die Bühne. 19 Uhr ist hierfür der Treff auf dem Parkplatz vor Rewe. Der Tross zieht dann zum Weidenschneck.