Pritzier : Kulturkate betritt Neuland

Theatertruppe bereitet die Aufführung von „Pole Poppenspäler“ vor / Am 9. August ist in Pritzier Premiere

von svz.de

20. Juli 2019, 05:00 Uhr

Nach einem Jahr Pause ist jetzt die Kulturkate wieder da mit einem neuen Stück für das Sommertheater. Am 9. August ist Premiere von „Pole Poppenspäler“. Das Theaterprojekt ist der Einstieg in ein sehr ehrgeiziges Projekt von Menschen, die Theater leben und lieben. Das Projekt Kulturkate, früher eng mit Lübtheen jetzt mit Pritzier verbunden, feiert damit seine Auferstehung. Im vergangenen Jahr gab es kein Sommertheater, weil am Ende die Finanzierung durch die nötigen Förderungen fehlte. In diesem Jahr sind zwar auch noch nicht alle Geldsorgen vom Tisch, wie Jane Thorun als 1. Vorsitzende des Vereins, zugab. Das Team des Theaters sei hoch motiviert, heißt es. Jetzt werde das Theater in den Gutspark Pritzier umziehen. Dort soll es am 8. August die öffentlichen Generalprobe zum Stück geben, bevor am folgenden Tag die Premiere über die Bühne gehen wird. Wer sich bereits jetzt Karten sichern will, findet in der Region viele Vorverkaufsstellen von Boizenburg bis Zarrentin. Vorbestellungen sind auch per mail möglich über info@kulturkate.de.