Neuhaus : Krippen-Neubau in Neuhaus verzögert sich

Gemeinde kann Baubeginn im März 2020 nicht mehr einhalten / Bauplan noch immer nicht fertig

von Robert Lehmann

08. August 2019, 05:00 Uhr

Irgendetwas muss passiert sein seit Anfang Mai. Irgendetwas, das das träge Vorankommen beim Projekt „Krippenneubau in Neuhaus“ endgültig zum Stillstand gebracht hat. Was dabei noch im Fluss ist, ist allein die Zeit, und sie fließt den Verantwortlichen durch die Finger. Den Tagesordnungspunkt „Bericht Sachstand Neubau Krippengebäude“ hätten die Mitglieder des Sozialausschusses der Gemeinde Amt Neuhaus deshalb bei ihrer Sitzung am Dienstagabend auch getrost streichen können. Erfahren haben sie von der Verwaltung ohnehin nichts Neues. Und erst auf Nachfrage von Wolfgang Grewe (Die Linke) gibt es die erschütternde Nachricht: „Auf März können wir uns nicht mehr festlegen. Wir sind aber noch in 2020, im ersten Halbjahr, mit dem Baubeginn“, sagt Bürgermeisterin Grit Richter. Zuverlässige Aussagen seien allerdings erst nach der Bauleitplanung möglich, die aktuell noch in Arbeit sei.

Das ist im Grunde genommen der gleiche Stand wie Anfang Mai. Nur mit dem Unterschied, dass es damals von der Verwaltung hieß, das Projekt liege noch in der Zeitschiene, Baubeginn soll März 2020 sein. Schon damals hätten die Ausschussmitglieder fragen können, welche Zeitschiene denn gemeint sei. Im vorgegebenen Zeitplan ist das Projekt nämlich noch nie gewesen.

Im Sommer 2017 wurden Container auf dem Gelände der Kita „Am Märchenwald“ aufgestellt, als Übergangslösung. In ihnen wird seitdem eine Gruppe von 15 Krippenkindern betreut, für sie war im Gebäude selbst kein Platz mehr. Die Aufsichtsbehörde hatte der Gemeinde genehmigt, die Container als Ausnahmefall bis August 2019 zu nutzen. Danach sollte eine dauerhafte Lösung gefunden sein. Daran gearbeitet wurde allerdings zunächst nicht. Erst im November 2017 kam das Thema in den Ausschüssen auf die Tagesordnung. Mit Blick auf die erste befristete Ausnahmegenehmigung musste die Bürgermeisterin zu diesem Zeitpunkt schon mitteilen: „Für einen Neubau ist es eigentlich schon viel zu spät.“

Die Gemeinde beantragte daraufhin eine Verlängerung der Ausnahmegenehmigung und bekam sie zugesprochen. „Am 31. August 2020 läuft die Genehmigung für die Containerlösung aus“, so Grit Richter am Dienstag. „Eine erneute Verlängerung ist angesprochen worden.“ Und die wird auch nötig sein, sollen die Krippenkinder nicht auf der Straße betreut werden müssen.

Der nächste Schritt für die Verwaltung ist unterdessen schon geplant. Wie Nicole Simon mitteilte, wird in der Kalenderwoche 36, also der ersten Septemberwoche, ein Arbeitskreis von Vertretern aus Politik, Verwaltung und einem Architekten gebildet. Es bleibt abzuwarten, ob dieser wieder Schwung in das Projekt bringt.