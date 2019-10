Zarrentin : Kleine Entdecker in Ausbildung

Projekt „Hammerbachpaten“ geht in eine neue Runde – Seit 2008 nahmen insgesamt mehr als 100 Kindergarten-Kinder teil

von Robert Lehmann

25. Oktober 2019, 05:00 Uhr

Blitzschnell wischen die kleinen Hände über den großen Bildschirm. Und ebenso schnell ändern sich die Informationsfenster, die auf ihm angezeigt werden. Lesen können die Kinder sie noch nicht, aber ihnen reicht wohl, dass sich die Anzeigen verändern. Der interaktive Informationspunkt im Zarrentiner Pahlhuus ist auf jeden Fall ein begehrtes Spielzeug beim Auftakt des diesjährigen Durchgangs der „Hammerbachpaten“.

Seit 2008 arbeiten bei diesem Kooperationprojekt das Biosphärenreservatsamt Schaalsee-Elbe und die Kita „Stock und Stein“ in Bantin zusammen. „Es macht total Spaß, nicht nur mit den Kindern, sondern auch die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der Kita. Es läuft völlig unkompliziert“, sagt Rangerin Kerstin Tithow, die die Vorschulkinder gestern zur Auftaktveranstaltung des Projekts im Pahlhuus begrüßte. Insgesamt seien mittlerweile fast 100 Kinder zu Hammerbachpaten ausgebildet worden.

In den kommenden Monaten sollen noch einmal 18 kleine Paten dazukommen. „Wir haben dieses Jahr eine größere Gruppe. Sonst waren es weniger“, meint Ulrike Müller vom Biosphärenreservatsamt. „Bei der heutigen Auftaktveranstaltung lernen die Kinder einmal kennen, wo Kerstin Tithow und Hanne Handorf, unsere FÖJ-lerin, arbeiten. Sie werden sie in den nächsten Monaten begleiten.“ Auch mit anderen Kindertagesstätten gebe es solche Langzeit-Kooperationsprojekte, beispielsweise die Biber-Kinder in Boizenburg, die Fledermaus-Kinder in Dömitz oder die Bienen-Kinder in Vorderhagen.

Bei den kleinen Entdeckern aus Bantin dreht sich dagegen alles um den Fischotter, genauer gesagt „Fritz Fischotter“. Durch die Leitfigur sollen die Kinder den Lebensraum Bach und seine Bedeutung für Tiere, Pflanzen und Menschen kennen lernen. „Beim nächsten Treffen im November wollen wir in der Kita Fischotterlaternen basteln“, erzählt Kerstin Tithow. Dabei würden die Kinder nebenbei lernen, welche Nahrung der Otter bevorzugt. So lautet der Plan, der aber auch kurzfristig geändert werden könne. „Bei unserem Programmablauf sind wir relativ flexibel. Sollte das Wetter schön sein, kann es auch vorkommen, dass wir im Winter raus und in die Natur gehen. Es gibt immer etwas zu entdecken.“

Für Kerstin Tithow ist das Vorschulalter perfekt für den Einstieg in solche Entdecker-Projekte. „Jetzt sind die Kinder noch begeisterungsfähig. Sie lernen schnell und sind immer neugierig. Besonders schön ist auch, dass wir sie jetzt kennen lernen und dann später wiedertreffen bei unseren Aktionen, die wir zusammen mit der Zarrentiner Schule durchführen.“

Das Projekt „Hammerbachpaten“ beinhaltet zehn Lerneinheiten, die entweder direkt in der Kita oder draußen am Hammerbach, der durch Bantin fließt, stattfinden. „Es passt super in unser eigenes Konzept, weil wir sehr naturnah sind“, meint Juliane Gielow, Erzieherin in der Kita „Stock und Stein“, die sich zusammen mit der sozialpädagogischen Assistentin Annett Gressmann, um die Vorschulgruppe kümmert. Ein wichtiges Anliegen der Einrichtung sei, mit den Kindern die Natur und Naturprozesse zu beobachten. Dabei soll ihnen der Schutz und der Erhalt der Natur, sowie der Einklang zwischen Mensch und Natur nahe gebracht werden. Und „Fritz Fischotter“ sei dafür super geeignet, ist sich Ulrike Müller sicher.