Wehningen : Kirchenkonzert zwischen den Jahren

Manchmal muss gut Ding Weile haben.

von svz.de

27. Dezember 2018, 20:19 Uhr

Manchmal muss gut Ding Weile haben. Das denken sich auch die Verantwortlichen der evangelischen Kirche im Amt Neuhaus. Sie finden Weihnachtslieder so erquickend, dass sie auch nach dem Fest noch ein Weihnachtskonzert in Wehningen organisiert haben. Des findet am heutigen Freitag um 19.30 Uhr statt und soll gerade zwischen den Jahren im Zusammenspiel mit der gemütlichen, weihnachtlich geschmückten Wehninger Kirche noch einen Hauch dieser besinnlichen Zeit verbreiten.