Kaarssen : Kirche lädt zum Herrentalk

11. März 2019, 09:32 Uhr

Die evangelischen Kirchgemeinden im Amt Neuhaus laden diese Woche zu folgenden Veranstaltungen: Bereits heute findet um 19 Uhr der Herrentalk in Kaarßen statt. Am Donnerstag, 14. März, sind dann um 11 Uhr das „Kochstudio“ sowie ab 15 Uhr der Seniorennachmittag, beide ebenfalls in Kaarßen, geplant. Daneben finden am Sonnabend, 16. März, um 9.30 Uhr der Vorkonfirmandenunterricht in Stapel, um 10 Uhr die Christenlehre in Kaarßen sowie um 10 Uhr die Kirche mit Kindern in Neuhaus statt.