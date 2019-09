Boizenburg : Kinderfreizeit in der Kirche

von Onlineredaktion pett

18. September 2019, 05:00 Uhr

Es ist eine Premiere, die die Diakonin des Kirchengemeindeverbands Boizenburg und Umgebung, Silke Jung, am Sonnabend, 21. September, in Angriff nimmt. Hat sie doch erstmalig eine Kinderfreizeit im Gemeindezentrum der Boizenburger Stadtkirche geplant. In der Zeit von 10 bis 14 Uhr soll hier gespielt und gelacht werden. Dabei darf auch die Kreativität nicht fehlen, wie Silke Jung noch einmal betont. Ihr größtes Anliegen ist es, dass die Kinder eine fröhliche Zeit gemeinsam verbringen, die sie sogar noch selbst gestalten dürfen. Angesprochen sind hierfür Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Einzig eine Anmeldung bis Freitag, 20. September, direkt im alten Pfarrhaus Blücher, Bergstr. 21, per Telefon unter 0151/28832688 oder via Email an diakonin.silke.jung@t-online.de ist für die Teilnahme erforderlich.