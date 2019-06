Boizenburg : Kinderfest an der Feuerwache

von svz.de

12. Juni 2019, 11:35 Uhr

Auch wenn es schon ein paar Tage her ist, dass der Kindertag begangen wurde, wollen die Verantwortlichen bei der Stadt Boizenburg und der Freiwilligen Feuerwehr Boizenburg diesbezüglich nicht hinten anstehen. Deswegen begehen sie am Sonnabend, dem 15. Juni, ihr Kinderfest an der Feuerwache. Die Organisatoren haben allerlei Angebote vorbereitet. Ab 14.30 Uhr sind alle kleinen wie auch großen Gäste in den Lauenburger Postweg 7 eingeladen. Dafür wurde eigens ein buntes Programm von einer Fahrzeugausstellung bis hin zum Kinderschminken auf die Beine gestellt.