Boizenburg : Kinder-Theater startet in Saison

von svz.de

20. August 2019, 09:02 Uhr

Die Kirche „St. Marien“ in Boizenburg wird erneut zum Treffpunkt kleiner Schauspieler. Ab dem morgigen Mittwoch, 21. August, kommt dort wieder regelmäßig das „Kinder-Theater“ zusammen, unter der Leitung von Silke Jung. „Ich, suche noch Kinder, die Lust und Freude daran haben, in Rollen zu schlüpfen“, sagt die Gemeindepädagogin und Diakonin. Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Geprobt wird von 15.30 bis 17 Uhr. Weitere Informationen und Anmeldung unter Telefon 0151/28832688 .