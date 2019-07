Boizenburg : Kinder sprechen über Energie

von svz.de

31. Juli 2019, 07:48 Uhr

Erst am Montag war im Zuge des „Erdüberlastungstages“ auch der Energieverbrauch jedes Einzelnen wieder in aller Munde. In Boizenburg benötigt dieses Thema unterdessen keinen bestimmten Tag, damit darüber gesprochen wird. So haben die VersorgungsBetriebe Elbe und die Mitarbeiter des Jugendfreizeithauses „Luna“ schon von langer Hand eine Ferienaktion geplant. Energietag nannten sie diese Aktion der Stadtwerke im Jugendfreizeithaus, zu der heute in der Zeit von 11 bis 17 Uhr Experimente, Erklärungen und viel Wissenswertes zur Energiegewinnung und deren Alternativen geliefert werden sollen, wie Christian Hameister von den VersorgungsBetrieben mitteilt.