Boizenburg : Kein Kfz-Service im Bürgerbüro

24. Juli 2019, 06:44 Uhr

Im Bürgerbüro in Boizenburg werden bis zum 30. Juli keine Kfz-Angelegenheiten des Landkreises angeboten. Andere Dienstleistungen des Kreises sowie Meldeangelegenheiten können weiterhin im Bürgerbüro erledigt werden. Folgende Bürgerbüros sind geöffnet: Bürgerbüro mit Kfz-Zulassung in Dömitz, Goethestraße 21, Bürgerbüro mit Kfz-Zulassung in Hagenow, Lange Straße 28 bis 32, Bürgerbüro in Ludwigslust, Schlossstraße 41, Bürgerbüro in Lübtheen, Salzstr. 17, Bürgerbüro in Wittenburg, Molkereistraße 4, Bürgerbüro in Zarrentin, Am Kirchplatz 8.