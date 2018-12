Hagenow : Jubiläums-Tanzgala der Studios zum Fest

Mehr als 200 Tänzerinnen aller Gruppen zeigten in einer mehr als dreistündigen Aufführung ihr breites Repertoire

von Tilo Röpcke

03. Dezember 2018, 12:00 Uhr

Es hat 90 Minuten gedauert, bis die 450 Eintrittskarten für die Weihnachtsgala des Tanzstudios ausverkauft waren. „Wir hätten ohne große Probleme mindestens 600 Karten verkaufen können“, zeigte sich Jana Horn glücklich. Mehr als 200 Tänzerinnen aller Gruppen zeigten in einer mehr als dreistündigen Aufführung ihr breites Repertoire. „Mein besonderer Dank gilt den Mitarbeitern der Stadtverwaltung“, war Jana Horn voll des Lobes für das Team. Das sei allerdings ganz besonders dem 25-jährigen Bestehen des Tanzstudios geschuldet. „Ich werde so lange für euch da sein, so lange ihr das möchtet“, rief Horn ihren Mitstreitern und den begeisterten Zuschauern entgegen.