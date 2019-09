Rensdorf : Jubiläums-Kartoffelfest

Nostorfer bereiten buntes Programm rund um die Knolle vor

von Dieter Hirschmann

03. September 2019, 05:00 Uhr

Tausende Besucher werden wieder am 14. und 15. September in Nostorf erwartet. Für das Ernte- und Kartoffelfest der Firma AFM und von Gemüse Garten Gresse wird alles bis ins kleinste Detail vorbereitet. Das gilt vor allem für Olaf Berger. Am Sonntag, dem 15. September, kommt der Schlagersänger und Moderator nach Rensdorf. Der gebürtige Dresdner ist einer der Stargäste beim 20. Fest rund um die Knolle. Zudem konnten die Organisatoren auch die Sängerin Kerstin Ott für einen Auftritt in der kleinen Gemeinde gewinnen. Die zwei prominenten Gäste werden indes nicht allein für ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm sorgen. So haben hier auch die Schwartower Jagdhornbläser, die Zarrentiner Schaalseemusikanten und die Kindertanzgruppe vom Freizeithaus „Luna“ aus Boizenburg ihre Auftritte. Alles das können die Gäste täglich ab 11 Uhr genießen, wobei auch für ihr leibliches Wohl gesorgt sein wird. Im Angebot sind etwa Kartoffelsuppe und -puffer sowie Bratkartoffeln, selbst gebackene Waffeln und Pommes. Passend dazu liefert Gemüse Garten Gresse ein großes Salatbuffet als gesunde und schmackhafte Bereicherung. Für die Kurzweil der Kinder stehen eine Menge Aktivitäten zur Verfügung. Außerdem sollen dieses Mal sogar große Traktoren einmal selbst gefahren werden können.