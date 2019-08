Vellahn : Jubiläum in der Kirche feiern

von svz.de

15. August 2019, 05:00 Uhr

„In einer musikalischen Reise durch die Zeit präsentieren wir Ihnen ein umfangreiches Repertoire.“ So wirbt der Chor „Vocapella“ für sein Jubiläumskonzert. Am 24. August wollen die Verantwortlichen ihr 10-jähriges Bestehen feiern. Und dazu laden sie auch viele Gäste ein, in der Vellahner Kirche mit dabei zu sein. Der Einlass hierfür beginnt um 15 Uhr. Der Kartenvorverkauf für das Konzert hat derweil schon im Juni begonnen. Noch gäbe es unter den Rufnummern 038848/20318 und 0151/12155171 jedoch noch Karten für Menschen, die an der musikalischen Reise durch die Zeit des „Vocapella-Chores“ interessiert sind. Im Anschluss soll es dann noch eine Party auf dem Marktplatz geben.