von svz.de

14. März 2019, 06:47 Uhr

Der Betreuungsverein Südwest Mecklenburg führt am 27. März in der Zeit von 9 bis 11 Uhr seine nächste Sprechstunde in der Schaalseeresidenz durch. Von Kathrin Engelke erhalten interessierte Bürger zum Betreuungsrecht, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Betreuungsverfügung ausführlich Auskunft.