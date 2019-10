Hohen Woos : In Erinnerung an Quast

Alle Interessierten treffen sich dazu am 20. Oktober

von SNIT

17. Oktober 2019, 05:00 Uhr

In der Ortslage Quast findet am Sonntag, dem 20. Oktober, wieder das bereits zur Tradition gewordene Treffen aller ehemaligen Einwohner und deren Nachkommen sowie für alle Interessierten aus den Anliegergemeinden statt. Dazu lädt die Gemeinde Vielank recht herzlich ein, so Vielanks Bürgermeisterin Christel Drewes. Über Hohen Woos ist die Zufahrt mit Fahrzeugen der Gemeinde (Shuttleverkehr ab 10 Uhr) möglich. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. „Kommen Sie nach Quast und erleben Sie hier die unberührte Natur. Wir freuen uns auf interessante Gespräche“, sagt Christel Drewes.

An den Ort Quast, der zur Gemeinde Vielank gehörte, erinnern heute nur noch ein Gedenkstein und ein paar Fundamente.

Das Dorf wurde 1961 von der Nationalen Volksarmee geräumt. Zu präsent war der Ort auf dem Truppenübungsplatz Lübtheen, dessen Betreten auch nach der Wende und dem Abzug der Bundeswehr weiterhin untersagt ist. Die Gefahr von Munition, die noch überall auf dem Gelände liegt, sei einfach zu groß, wie die Bundesforst als jetziger Eigentümer des Gebietes immer wieder betont. Umso mehr freuen sich Interessierte auf einen Tag im Jahr, an dem sie ihre Erinnerungen an Quast austauschen können.