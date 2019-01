Insolventer Strom- und Gasanbieter : In Boizenburg für Ersatz gesorgt

Örtlicher Energieversorger sprang bei Insolvenz der „Deutschen Energie“ ein

von svz.de

21. Januar 2019, 05:00 Uhr

Das ging gerade noch einmal gut. Als nämlich bereits Ende des vergangenen Jahres 2018 der Strom- und Gasanbieter Deutsche Energie (DEG) Insolvenz anmelden musste, waren davon auch Kunden aus der Region in und um Boizenburg betroffen.

„Dabei können die Folgen einer solchen Insolvenz gravierend sein“, weiß Christian Hameister von den Versorgungsbetrieben Elbe. Zum Beispiel könne die Strom- oder Erdgasversorgung komplett ausbleiben. Und auch geleistete Vorauszahlungen hätten verloren gehen können, wie der Mann für die Öffentlichkeitsarbeit beim örtlichen Energieversorger weiter erläutert.

Dieser ist in diesem Fall sodann mit einer Ersatzversorgung eingesprungen, so dass gerade Industrie- und Gewerbekunden weiterhin in vollem Umfang produzieren konnten und nicht im Dunkeln saßen.