Gammelin : Im Einsatz für saubere Friedhöfe

29. März 2019, 07:31 Uhr

Damit sich jetzt im Frühling auch die Friedhöfe wieder sauber und gepflegt präsentieren, sind am 30. März verschiedene Einsätze in den Kirchengemeinden geplant, informiert Gudrun Quente im Namen der Kirchgemeinderäte. In Gammelin, in Parum und in Warsow treffen sich die Helfer jeweils um 9 Uhr auf den Friedhöfen. Arbeitsgeräte sind bitte mitbringen. Für das leibliches Wohl der Helfer ist gesorgt. Die Organisatoren würden sich über viele starke Hände freuen.