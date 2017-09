Zahrensdorf : HSV kümmert sich um Nachwuchs

vergrößern 1 von 1 1 von 1

„Kinder müssen nicht immer hunderte oder tausende Kilometer weit wegfahren, um in den Ferien Spaß zu haben. Manchmal ist der große Ferienspaß nur ein Dorf weiter“, sagt Karl-Heinz Kruse, Vorsitzender des SG Aufbau Boizenburg, auf dem Weg zum Fußballcamp. In der Schaaletal-Arena trainierten dort seit Montag fünf Trainer der Fußballschule des Hamburger SV mit 64 Kindern und Jugendlichen aus der Region. Veranstaltet wird das Trainingslager vom SG Aufbau Boizenburg in Kooperation mit dem HSV.

Jeden Morgen um 10 Uhr ging es für die Jungs zwischen sechs und 13 Jahren auf den Platz.

von Jacqueline Worch

erstellt am 02.Sep.2017 | 08:00 Uhr