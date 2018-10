Zarrentin : Hochkonjunktur bei Pomologen

Großer Zulauf: In Zarrentin und Neuhaus nutzten viele Besucher die Chance ihre Apfelsorten bestimmen zu lassen

von Robert Lehmann

14. Oktober 2018, 20:00 Uhr

Sie sind vielleicht erst spät an der Reihe. Aber noch nicht zu spät. „Es gibt ja auch Sorten, die erst jetzt richtig reif sind“, meint Frank Hermann vom Förderverein Biosphäre Schaalsee. Zum 20. Mal hatte dieser den Apfeltag am Pahlhuus in Zarrentin organisiert. „Mit dem Pahlhuus haben sich 1998 Arbeitsgruppen gebildet, die Ideen zu Veranstaltungen gesammelt haben. Einige von ihnen haben dann 1999 angefangen, so dass wir nun unter anderem seit 20 Jahren den Apfeltag oder auch den Biosphäre-Schaalsee-Markt durchführen.“

Das Interesse an beiden Veranstaltungen ist nach wie vor groß. Das durfte am gestrigen Sonntag auch Jens Meyer aus Kuhlrade erleben. Der Pomologe (Obstbaum-Experte) bekam nämlich eine Menge zu tun. „Seit 15 Jahren beschäftige ich mich mit der Sortenerkennung. Damals habe ich einen Hof gekauft auf dem alte Bäume standen. Da wollte ich wissen was ich dort steht und habe Experten gesucht. Es gibt aber nur wenig Leute, die das intensiv betreiben.“ Jahrelang habe er selbst neben den Experten gesessen, Fotos gemacht, eine Kernsammlung angelegt und Äpfel begutachtet. „Die Sortenbestimmung ist eigentlich eine Sortenwiedererkennung. Im Kopf habe ich 200 bis 300 Sorten, die ich sofort erkenne“, so Meyer. Um die 80 bis 90 Prozent der Äpfel, die ihm gebracht werden, könne er bestimmen.

Eine knifflige Frucht hatte allerdings Heidi Lenzner aus Neuenkirchen dabei. Ähnlich wie Meyer hatte sie einen Garten übernommen, in dem alte Obstbäume stehen. „Es ist für mich wichtig zu wissen, welche Sorten ich habe. Die Leute haben sich doch etwas dabei gedacht, gerade diese zu pflanzen. Es gibt ja auch verschiedene Verwendungen. Einige Sorten eignen sich eher zum Backen, andere zum Einkochen.“

Auch in Neuhaus, beim 5. Apfel-Genusstag, hatten Unwissende gestern die Chance, sich erhellen zu lassen. Willie Brown vom Pomologenverein Mecklenburg führte dort die Bestimmungen durch. Rund 400 verschieden Apfelsorten habe er im eigenen Garten kultiviert. „Es ist auch ein Anliegen von uns alte und andere Sorten, die nicht so oft im Verkauf sind, zu erhalten“, meint Brown. „Weltweit bekommt man immer die gleichen zu kaufen, meist Granny Smith oder Gelber Köstlicher, beziehungsweise Sorten, die auf sie zurückgehen. Das ist eine Kulturverarmung und dieser wollen wir entgegen treten.“