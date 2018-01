Radelübbe : Hier werden die Pürzel gezählt

Forstämter der Region nehmen Anträge für erlegtes Schwarzwild entgegen. Bestände sollen von Jägern rigoros eingedämmt werden

von Dieter Hirschmann

17. Januar 2018, 05:00 Uhr

Hier ist die Pürzel-Sammelstelle: An der Tür des Forstamtes Radelübbe ist ein Schild angebracht, das darauf hinweist, dass sich im Haus die Pürzel-Annahmestelle befindet. Für Nicht-Jäger sei gesagt, dass Pürzel Schweineschwänze des Schwarzwildes sind, die die Jäger in den Forstämtern jetzt abgeben, um die Aufwandsentschädigung für das erlegte Schwarzwild zu beantragen.

Jäger in Mecklenburg-Vorpommern erhalten für jedes im Zeitraum vom 1. Dezember 2017 bis zum 31. März 2019 erlegte Wildschwein auf Antrag eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 25 Euro. Die Zahlung ist Bestandteil des Sofortprogramms zur Reduzierung der Schwarzwildbestände im Land.

Die für Schweine hochansteckende Afrikanische Schweinepest rückt aus Polen und Tschechien kommend bedrohlich nahe an Deutschland ran. Ein wirksames Mittel, um dieser Bedrohung vorzubeugen, soll die Eindämmung der Schwarzwildbestände sein, wie Landwirtschaftsminister Till Backhaus mehrfach betonte. Deshalb erhalten Jäger jetzt eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 25 Euro für jedes erlegte Stück. Als Nachweis für den erfolgreichen Schuss legen die Waidmänner und -frauen den abgetrennten Schweineschwanz, den Pürzel, vor, zusammen mit den Antrags-Unterlagen. Und offensichtlich waren sie in den vergangenen Wochen mit ihren Gewehren in den Wäldern der Region erfolgreich unterwegs. Denn in Radelübbe wurden nach den Worten von Isabelle Rupsch, der Sachbearbeiterin Jagd im Forstamt, bereits mehr als 200 Pürzel eingereicht. „Wir nahmen jetzt zum ersten Mal die Anträge und die Pürzel an. Wir zählen die Pürzel und überprüfen die Richtigkeit der Anträge der Jäger.

Die Schwänze der Wildschweine werden in der Kühlkammer zwischengelagert und nach der Antragsbearbeitung entsorgt. Auch im Forstamt Jasnitz läuft die Annahme der Anträge. Dabei sind Fristen zu beachten, die für die Antragsteller offensichtlich eine Herausforderung darstellen, wie Hannes Koopmann vom Forstamt sagte. „Das gesamte Verfahren lief bei uns im Haus verhalten an. Es gibt bei den Antragstellern noch Klärungsbedarf, da doch einige Unterlagen einzureichen sind. Ratsam wäre auch, wenn Jäger sich aus einem Jagdbezirk zusammentun, um gemeinsam ihre Anträge und die Pürzel einzureichen“, ist von Hannes Koopmann weiter zu erfahren. Parallel dazu organisieren auch die Forstämter der Region zusätzliche Jagden auf Schwarzwild. Allerdings, so Sven Kowalski aus Radelübbe, gibt es bei Landesjagden keine Erstattung der Pürzel-Prämie.

Die Forstämter bitten die Jäger außerdem darum, die Pürzel hygienisch verpackt, am besten eingeschweißt in eine wasserdichte Tüte, einzureichen, da es bei den ersten Anträge doch noch sehr blutig bei der Pürzelabgabe zuging.

Ein positiver Nebeneffekt des Überangebotes von Wildschweinfleisch ist der Preissturz. Denn das Fleisch des Schwarzwildes ist ein reines Naturprodukt, wie Sven Kowalski vom Forstamt Radelübbe sagte. „Das Wildfleisch ist gesund und nachhaltig, das gegenwärtig zu einem unschlagbaren Preis erworben werden kann“, sagt er weiter. Im Forstamt Schildfeld erfolgt die Vermarktung des erlegten Wildes. In Radelübbe und Jasnitz wurden spezielle Öffnungszeiten für die Abgabe der Anträge und der Pürzel eingerichtet.