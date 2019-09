Wittenburg : Herbstputz am 28. September in Wittenburg

Herbstputz am 28. September in Wittenburg

13. September 2019, 05:00 Uhr

Einwohner der Stadt Wittenburg und ihrer Ortsteile sind aufgerufen, sich am Herbstputz zu beteiligen, der in der Stadt Wittenburg am Sonnabend, dem 28. September stattfindet.

Treffpunkt ist um 9 Uhr an der Feuerwache in der Lindenstraße. Die Umweltaktion soll etwa 12 Uhr beendet sein. Bereits geplante oder beabsichtigte Herbstputzaktionen an bestimmten Objekten bitte melden unter: Stadt Wittenburg, Amt für Bürgerdienste und Bauen, Frau Klischewski, Telefon 038852/33-118 oder klischewski@stadt-wittenburg.de.

Als Dankeschön erhält jeder Helfer gegen 11.30 Uhr ein Mittagessen.