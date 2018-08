Heimatmuseum mit Aktenbergen

Verein für Bürgerbegegnung arbeitet an neuer Dauerausstellung im Pforthaus / Vorher muss Archiv im Amtsgericht eingerichtet werden

von Robert Lehmann

03. August 2018, 05:00 Uhr

Sie haben noch viel vor in ihrem Jubiläumsjahr. Nicht, dass sie bisher untätig waren. Aber in der zweiten Hälfte des Jahres liegen eben auch noch einige Höhepunkte und Veranstaltungen an, die der Verein für Bürgerbegegnung im Amt Neuhaus organisieren möchte. So stehen noch zwei Sonderausstellungen, das Museumsfest und auch das „Stern Combo Meissen“-Konzert anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Vereins auf dem Programm.

Die größte Herausforderung wartet wohl aber erst ab dem kommenden Jahr auf die Mitglieder. „Wir arbeiten gerade an einer Konzeption für eine künftige Dauerausstellung im Pforthaus“, erzählt Annegret Panz, Vereinsvorsitzende. „Wir wollen dabei auf die vielfältige Geschichte des Amtes eingehen und die Besonderheiten herausstellen.“ Die vorderen Räume des Pforthauses sollen dabei für Sonderausstellungen vorgehalten werden, in den hinteren die Dauerausstellung Platz finden.

Allerdings gibt es ein Problem: Die hinteren Räume, in denen eigentlich schon jetzt eine Dauerausstellung eingerichtet ist, sind fast bis zur Decke vollgestellt. Die Gemeinde, Eigentümerin des Pforthauses, nutzt sie als Archiv. So lagern dort alte Schriftstücke in dicken Aktenordnern und Kartons. „Es sind alles Dinge, die erhalten bleiben müssen. Wir warten jetzt dringend darauf, dass das ,Alten Amtsgericht’ fertig wird“, meint Annegret Panz. Künftig soll dort das Archivmaterial im Obergeschoss untergebracht werden, doch die Sanierung des Gebäudes hat sich verzögert.

Geplant war die Fertigstellung des Innenausbaus schon für November 2017. Der regenreiche Sommer im vergangenen Jahr machte den Verantwortlichen aber einen Strich durch die Rechnung. Bei der Sanierung wird nämlich auf natürliche Baustoffe gesetzt. Einer davon, der Lehm, der zum Verputzen der Wände verwendet wurde, konnte durch die hohe Feuchtigkeit nicht richtig trocknen. Dieses Problem besteht nun nicht mehr, dafür gibt es ein anderes.

„Hier wird wirklich alles mit dem Denkmalschutz abgestimmt“, sagte Thorsten Knebusch, bauleitender Architekt, schon 2017. Aktuell hat der Landkreis Lüneburg allerdings gerade in diesem Bereich einen Personalengpass. Wichtige Abstimmungen konnten bisher offenbar nicht erfolgen. „Es fehlt eigentlich nur noch der Innenanstrich, die Treppe und der Parkettboden. Aber die Arbeiten stagnieren“, meint Thorsten Knebusch.

Der Verein für Bürgerbegnung, der das Pforthaus und die enthaltene Museumssammlung versorgt, wird sich die Räume also noch weiter mit dem Archivmaterial der Gemeinde teilen müssen. „Die Räume wurden 1997 eingerichtet. Nun müssten sie neu gestaltet werden“, sagt Annegret Panz. In ihnen gebe es beispielsweise noch viel Material, das Werner Hüls, Mitbegründer des Vereins und langjähriger Ortschronist, zusammengetragen hätte. „Alles interessante Sachen für das Archiv.“

Die Vereinsvorsitzende wünscht sich nun einen Archivar für die Gemeinde, der das gesamte Archivmaterial ordnet. „Das können wir mit unserer ehrenamtlichen Arbeit nicht leisten.“ Mit den Sonderausstellungen, Führungen für Touristen, Konzerten, der Erstellung eines Kalenders und dem Museumsfest sei der Verein mit 53 Mitgliedern schon jetzt deutlich ausgelastet.