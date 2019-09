Hagenow : Handy mitbringen

Lockere Runde mit Klaus Schwerter

von Dieter Hirschmann

03. September 2019, 05:00 Uhr

Wie handbabe ich das Smartphone richtig? Klaus Schwerter, Senioren-Technik-Botschafter, lädt am Freitag, 20. September, in der Zeit von 9.30 bis 11.30 Uhr zu einer lockeren Runde in die Stadtbibliothek Hagenow. Er will Neueinsteigern die Berührungsängste beim Umgang mit Smartphone oder Tablet nehmen. Ob es nun um das Installieren von Apps, das Versenden von Nachrichten oder um Sicherheitsfragen bei der Nutzung von Smartphone und Tablets geht, bestimmen vor allem die Besucher. Wer mag, kann schon vorab seine Fragen der Stadtbibliothek mitteilen. Zum Treffen in der Stadtbibliothek sollte jeder seine aufgeladenen Geräte und natürlich im Kopf auch Passwörter und Pin mitbringen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Das Angebot richtet sich nach den Worten von Claudia Kaltenbach an alle, die mehr wissen wollen im Umgang mit den Geräten, egal welchen Alters.