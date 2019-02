Neuhaus : Handy-Kurs für Senioren

von svz.de

19. Februar 2019, 07:21 Uhr

Wie gehe ich mit einem Smartphone um? Und welche Einstellungen erleichtern mir die Benutzung? Diese und andere Fragen beantwortet Thomas Hamann in seinem Kurs „Android SmartPhone – Gewusst wie“. Der dreiteilige Kurs beginnt am 5. März und findet in der Zeit von 10 bis 12 Uhr im Haus des Gastes, Am Markt 5, in Neuhaus statt.

Weitere Informationen gibt es am Telefon unter 038841/20979 von Petra Dittmer.