Hakenkreuz auf Steinteppe des jüdischen Friedhofs in Boizenburg

von svz.de

12. November 2018, 20:51 Uhr

Polizeibeamte entdeckten am Sonntag um 18 Uhr ein ca. 12x18 Zentimeter großes Hakenkreuz an einer Steintreppe auf dem jüdischen Friedhof in Boizenburg. Das Hakenkreuz wurde vermutlich im Laufe des vergangenen Wochenendes dort aufgebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Das Hakenkreuz wurde vor Ort unkenntlich gemacht. Zeugen des Tatgeschehens oder Personen, die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich an das PR Boizenburg unter der Telefonnummer 038847-6060, die Internetwache der Polizei MV www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.