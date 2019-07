Boizenburg : Hafenkonzert am Nachmittag

von svz.de

20. Juli 2019, 05:00 Uhr

„Gute Musik für alle!“ Das ist das Credo des Hafensommers in Boizenburg. Von Ende Juni bis Mitte August präsentiert die Stadt hierbei auf der einzigartigen Weidenschneck-Bühne am Hafen an sechs Terminen internationale Künstler. Diesmal reist das Duo „The Cracks“ an die Elbe, um am morgigen Sonntag ab 16 Uhr für reichlich Stimmung zu sorgen. Im Gepäck haben die Sänger Dylan Vaughn und Stephen Kavanagh dabei vom Südstaaten-Blues bis zum Irish Folk alles, was das Herz begehrt.