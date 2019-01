Boizenburg : Gymnasium heißt Besucher willkommen

von svz.de

08. Januar 2019, 08:37 Uhr

Das Elbe-Gymnasium öffnet am kommenden Sonnabend in der Zeit von 9 bis 12 Uhr seine Türen für Besucher. Neue Schüler können sich an diesem Tag anmelden, die Fremdsprachen bieten Landestypisches und die Organisatoren informieren über Schüleraustausche. Die Eltern können um 10 und um 11 Uhr an einem Elternklassenzimmer teilnehmen, bei dem sie den Unterricht ihrer Kinder erleben können. In den Naturwissenschaften wird experimentiert und im Café gibt es allerhand kulinarische Köstlichkeiten.