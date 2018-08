Hagenow : Gute Chancen für späte Jobstarter

Lehrstellensuche auf den letzten Drücker: Der Lup-o-Mat gibt den Überblick. Rechnerisch gibt es zwei Ausbildungsplätze pro Azubi.

von Carlo Ihde

15. August 2018, 21:00 Uhr

Das Ausbildungsjahr hat vielerorts schon begonnen, da geht es für die Unternehmen in der Region zum 1. September besonders um die Schulabgänger, die sich bisher noch nicht entscheiden konnten, oder die ihren Schulabschluss später machen. Auch manches Praktikum kann noch kurzfristig aufgenommen werden.

Statistisch gesehen waren die Chancen für Bewerber im Kreis Ludwigslust-Parchim nie besser als heute. Von Oktober 2017 bis zum 31. Juli dieses Jahres haben sich 1180 Bewerber bei der Agentur gemeldet, die Firmen meldeten 1496 Berufsausbildungsstellen. Ohne Lehrstelle waren zum 31. Juli im Kreisgebiet noch etwa 387 Jugendliche, dem standen von Seiten der Unternehmen noch 691 unbesetzte Stellen gegenüber. Heißt: Im Schnitt könnte jeder Azubi fast zwischen zwei sicheren Plätzen wählen, so Anne Ebbecke, Sprecherin bei der Bundesagentur für Arbeit in Schwerin.

Die meisten Azubis suchen Arbeitgeber im Moment in den Bereichen Lagerlogistik, Einzelhandel, Elektro- Energie- und Gebäudetechnik, es folgen Köche, Fachkräfte im Büromanagement, aber auch Landwirte, Berufskraftfahrer und Bankkaufleute. „Der Pianobauer als Exot ist vielleicht als Stellenprofil mittlerweile nicht am Markt vertreten, aber der Rest des Spektrums freier Plätze im Kreis ist insgesamt recht weit“, so Ebbecke. Zwar seien weder die Bewerber verpflichtet, sich mit Beratungsbedarf an die Agentur zu wenden, noch müssen Unternehmen die Agentur in Anspruch nehmen, um ihre Plätze zu besetzen, aber: „Man sieht an den Zahlen ganz gut, der Bewerbermarkt ist fast komplett abgedeckt.“

Plätze und Bewerber quasi noch Last Minute zusammenführen, dabei soll der Lup-o-Mat eine Hilfe sein. Auf der Internetseite www.lup-o-mat.de finden sich derzeit über 1000 Stellen und Ausbildungsplätze bei über 600 Unternehmen im Kreis Ludwigslust-Parchim. Das aufgefrischte Portal löste jüngst das seit Jahren bestehende Ausbildungsportal der Wirtschaftsförderung Südwestmecklenburg ab. Es wurde grundlegend überarbeitet und nutzerfreundlicher gestaltet. Anspruch bei der technischen Neugestaltung war, so Projektverantwortlicher Robert Christoph, die Bewerber „mit so wenigen Klicks wie möglich zu den Informationen zu führen, die sie brauchen.“ Niedrigschwellig, ohne Log-In-Daten und auf einer interaktiven Karte wird gezeigt, wo im Kreis welches Unternehmen sucht. „Das Portal ist komplett auf eine einfache Funktionalität angelegt, frühere Seiten schienen eher für die Verwaltung gemacht. Und das Ziel ist ganz klar, die Jugendlichen in der Region zu halten“, so Christoph. Auf Berufsmessen und in zahlreichen Schülerworkshops stellt er das Portal vor, macht erfahrbar, wie einfach es auf dem eigenen Smartphone zu bedienen ist. Kleiner Wermutstropfen: So ein Portal kann immer nur so gut sein, wie die Daten aktuell sind. Eine kurze Stichprobe ergibt: Manchen Ansprechpartner gibt es unter den Rufnummern vielleicht nicht mehr, auch wenn die Nummern noch stimmen. „Ja, wir bilden natürlich aus“, so Nadine Normann vom DRK Kreisverband Parchim, neben den Berufen im Gesundheitswesen auch den im Lup-o-Mat gelisteten kaufmännischen Beruf. „Wir konnten allerdings unsere Stellen schon zum 1. August besetzen und sogar eine zusätzliche Stelle schaffen, da wir zwei sehr gute Bewerberinnen hatten.“ Von dem Portal habe sie noch nichts gehört. Robert Christoph räumt ein, dass die Daten nach Abschluss der Bewerberrunde Ende September noch einmal mit den Unternehmen abgeglichen werden und auch die beteiligten Ausbildungsbetriebe, die ihre Angebote dort kostenlos einstellen können, sind aufgerufen, ihre Profile regelmäßig zu pflegen.

Ausbildungsbetriebe aus der Region Ludwigslust-Parchim und Umgebung können ihre freien Stellen für Schulabsolventen kostenfrei beim lup-o-mat einstellen und so auf sich aufmerksam machen. Informationen und Unterstützung dabei finden sie bei der Wirtschaftsfördergesellschaft unter Telefon 03874/6204416. Unter der kostenfreien Servicenummer 0800/4555500 können angehende Azubis sich von der Agentur für Arbeit zu Ausbildungsbeihilfen beraten lassen.