Teldau : Großputz für das Kreiserntefest

von Onlineredaktion pett

18. September 2019, 05:00 Uhr

Die Gemeinde Teldau steht dieser Tage Kopf. Grund hierfür ist das Kreiserntefest, das am Sonnabend, 28. September, hier über die Bühne gehen soll. Dafür laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Fast jeder Haushalt hat eine Agenda parat, wann was gemacht werden soll, damit das Fest ein Erfolg wird. Für diesen Sonnabend steht der Dorfputz an. Schließlich soll die Gemeinde für ihre Gäste im schönsten Glanz erstrahlen. Beginn der Aktion ist um 9 Uhr. Den Treffpunkt hat das Organisationskomitee mit dem Dorfgemeinschaftshaus in Vorderhagen festgelegt. Natürlich hoffen alle Verantwortlichen auf zahlreiche Helfer.