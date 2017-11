Vorderhagen : Großer Tag für kleine Spatzen

vergrößern 1 von 2 1 von 2

von SNIT

erstellt am 16.Nov.2017 | 12:00 Uhr

„Die Kinder sind in jedem Jahr aufgeregt, wenn der Tag gekommen ist“, sagt Melanie Buck, die Leiterin der Kita „Teldauer Spatzen“ in Vorderhagen, und meint damit nicht Weihnachten. Der Oma-und-Opa-Tag ist einer der Höhepunkte ihrer Einrichtung. Bereits zu einer Tradition geworden bemühen sich 41 Kinder wie die vier Erzieher schon etliche Wochen im Voraus, den Großeltern ein tolles Erlebnis zu bieten. Da werden Gedichte eingeübt, Lieder geprobt und sogar Geschenke für Oma und Opa gebastelt.

Und die Großeltern sind begeistert. „Für diesen Tag habe ich extra Termine verschoben“, erzählt Hannelore Lemke aus Vorderhagen. Sie isst gerade mit ihrer Enkelin Carla ein Stück Kuchen. Diese hat ihrer Oma zuvor freudestrahlend die selbstgebastelte Medaille um den Hals gehangen und sitz nun bei ihrem Opa, Erich Hühn aus Timkenberg, auf dem Schoß. Auch die zweite Oma von Carla, Birgit Hühn, lässt sich diesen Tag mit ihrer vierjährigen Enkeltochter nicht entgehen. Sie findet es einfach „toll, was die Kinder für diesen Tag auf die Beine stellen. Da kommt es kaum vor, dass mal einer diese Einladung ablehnt“. Und mit dieser Einstellung ist Hühn nicht alleine. Voll besetzt ist der Gemeinderaum, in dem die Kinder ihr einstudiertes Programm vorführen, während ihre stolzen Großeltern bei Kaffee und Kuchen zuhören. „So viele Omas und Opas waren noch nie da“, freut sich Buck über den Zuspruch.

Zum wievielten Mal dieser Tag begangen wurde, kann jedoch auch die Leiterin im Gespräch mit der SVZ nicht beantworten. Sie weiß jedoch: „Schon mein Sohn hat den Oma-und-Opa-Tag hier erlebt. Der ist jetzt 19 Jahre alt.“ Dass es diesen Tag mindestens seit diesem Zeitraum gibt, erzählt auch Rosemarie Ullrich. Heute besucht die Garlitzerin ihre Enkeltochter Eva. Die Zweijährige ist noch in der Kinderkrippe, freut sich aber sehr, mit Oma spielen zu können. Das erste mal war Ullrich mit ihrem heute knapp 20-Jährigen Enkelsohn beim Oma-und-Opa-Tag. Damals wie heute sind also Kinder und Großeltern sehr froh darüber, dass ihnen die Kita einen solch schönen Tag ermöglicht. So freut sich auch der einjährige Friedrich, dass seine Oma Edeltraud Daunigt extra aus Wittenburg gekommen ist. Bei dem Erfolg ist es wohl sicher, dass Teldauer Kinder auch in weiteren 20 Jahren einen ganz besonderen Tag erleben werden.