Nostorf : Große Ideen für kleine Freuden

In Nostorf soll ein neuer Spielplatz entstehen

von SNIT

09. August 2018, 20:45 Uhr

Manchmal bedürfen Ideen mehr Zeit, damit aus ihnen etwas wirklich Gutes erwachsen kann. Dieser Meinung sind auch David Harder, Heike Hütten-Dix und Heiko Schlemmer aus Nostorf. Sie haben sich zu einer Arbeitsgemeinschaft „Spielplatz“ zusammengefunden und wollen nicht nur den Kindern ein neues Spielerlebnis, sondern für die gesamte Gemeinde einen Ort der Zusammenkunft schaffen.

Der ausschlaggebende Punkt dafür ist in das Jahr 2017 zu datieren. In der Gemeindevertretersitzung am 5. September hat Nostorfs Bürgermeister, Dirk Spiewok, dargelegt, dass die Kletteranlage laut Sachverständigem Mängel aufweisen würde. Eine Neubeschaffung wurde dringend angeraten. Diese sollte aus Kunststoff sein, da das Material einen geringeren Wartungsaufwand verspräche. Abgestimmt habe der Bürgermeister eine solche Anschaffung bereits mit Müttern und Spielplatznutzern. Sie wurden von ihm bereits im Juli in seinem Informationsblatt an die Gemeinde über den Zustand des Gerüstes informiert und konnten ihre Ideen zu dem Sachverhalt äußern.

Nun sollte es schnell gehen. Das neue Gerüst sollte bereits 2018 aufgestellt werden. 18 ooo Euro wären dafür im Haushalt vorgesehen gewesen. Doch das ging Heiko Schlemmer, David Harder und Heike Hütten-Dix zu weit. „Wir haben die Befürchtung, dass der Bürgermeister etwas voreilig in der Sache ist. Es soll halt nicht nur etwas kommen, weil es kommen muss. Wenn schon ein neuer Spielplatz, warum dann nicht gleich einmal alles richtig aufziehen“, äußert sich Schlemmer, der auch Gemeindevertreter ist. Deswegen wurde eine Arbeitsgemeinschaft ins Leben gerufen.

Und richtig aufziehen wollen die drei Nostorfer den neuen Spielplatz. Sie wälzten Kataloge und sammelten Ideen. Jetzt sind sie so weit, ihr Konzept in der Gemeindevertretersitzung am 28. August vorzustellen. Gut 32 000 Euro müssten dafür aufgebracht werden. „Wir wissen, dass wir wohl Abstriche machen müssen und wollen deswegen auch sämtliche Förderer anschreiben“, sagt Heiko Schlemmer. Der Idee der Arbeitsgemeinschaft, den Spielplatz einmal ganz neu und bunt sowie behindertengerecht zu gestalten, bleibt er allerdings fest verbunden. „Außerdem soll mit dem neuen Spielplatz auch gleich ein Anlaufpunkt für die gesamte Gemeinde entstehen“, sind sich alle drei Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft einig.

„Ich finde Arbeitsgemeinschaften gut“, betont auch Bürgermeister Spiewok. Dennoch musste er hinsichtlich des maroden Klettergerüstes schon in diesem Jahr handeln. „Jetzt ist es wieder so weit hergestellt, dass eine Nutzung keine Gefahren birgt“, sagt der Bürgermeister und hat mit seinem umsichtigen Handeln Schlemmer und Co. noch etwas mehr Zeit verschafft, damit sie ihre Ideen bis spätestens Mitte 2019 umsetzen können.