Neuhaus : Große Freude auf das Fest

Schützen investieren viel Liebe und Zeit in das Volks- und Schützenfest

von snit

26. Juli 2019, 05:00 Uhr

Jenny Dencker fällt ein Stein vom Herzen, wenn sie heute über den Festplatz am Rosengarten geht und sieht, dass alles so ist, wie sie es sich seit einem Jahr vorgestellt und geplant hat. Das verrät die Präsidentin des Schützenvereins Neuhaus-Carrenzien, noch bevor das Volks - und Schützenfest, das der Verein ab heute begeht, überhaupt angefangen hat.

Gerade die letzte Woche vor Festbeginn sei dabei eine ganz intensive Zeit. Beginnt das Voks- und Schützenfest für die Mitglieder des Vereins doch bereits am Sonntag vor dem eigentlichen Festwochenende. „Da gibt es traditionell unser Matjesessen und einen Gottesdienst zur Einstimmung“, sagt Jenny Dencker.

Es ist in dieser Form noch einmal ein Innehalten, bevor der größte Stress beginnt. Denn nach dem Matjes heißt für die Mitglieder, die alle mit anpacken, unter anderem: Blumen knüpfen, Königskrone flechten oder aber alles auf Vordermann bringen. Da klingt eine Fahrt in der erstmalig nach Neuhaus gekommenen Schiffschaukel am Festwochenende dann sehr verlockend. Und auch Jenny Dencker freut sich schon darauf.