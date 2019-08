Zahrensdorf : Gottesdienst zum Jubiläum der Konfirmation

von svz.de

01. August 2019, 07:29 Uhr

Die Kirchengemeinde Zahrensdorf will in diesem Jahr eine Jubelkonfirmation in Zahrensdorf feiern. Leider sind die Kirchenbücher unvollständig. Deshalb bittet die Kirchgemeinde, dass sich alle, die im Jahr 2018 oder 2019 ihr 50., 60., 70. oder ein anderen Konfirmationsjubiläum haben oder hatten, und die Jubelkonfirmation in Zahrensdorf feiern wollen, sich bitte unbedingt im Pfarramt in Zahrensdorf zu melden. „Wir sind auf Ihre Unterstützung angewiesen. Wir wollen Sie gern am 1. Sonntag im Oktober – am 6. Oktober 2019 – zu einem Gottesdienst einladen. Melden Sie sich oder geben Sie unseren Aufruf weiter“, sagt Pastorin Katrin Jell.