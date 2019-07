Bandekow : Gottesdienst wird nachgeholt

von svz.de

31. Juli 2019, 07:49 Uhr

„Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“. Unter diesem Motto wies die Pastorin der Kirchgemeinden Zahrensdorf und Blücher, Katrin Jell, bereits in der letzten Woche darauf hin, dass der Gottesdienst in Bandekow – eigentlich für den 28. Juli geplant – nicht stattfinden sollte. Stattdessen ist am Sonnabend, den 3.August, um 14 Uhr ein Taufgottesdienst in dem Ort geplant. Im Anschluss daran seien alle Gottesdienstbesucher sehr herzlich bei der Tauffamilie zum Kaffeetrinken eingeladen.